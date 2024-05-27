إعلام فلسطينى: سماع دوى انفجارات عنيفة تهز مدينة غزة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه سمع دوى انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح الفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الاخبارية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لـ القاهرة الإخبارية أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال شمال غربي رفح الفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل الفلسطينيين في قطاع غزة بدم بارد.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدنى الفلسطينى أن الاحتلال استهدف مناطق فى رفح الفلسطينية صنفها واعتبرها في السابق مناطق آمنة للنازحين، مؤكدا أن غزة تواجه أزمة كبرى لعلاج المصابين فى ظل تدمير الاحتلال المنظومة الصحية.