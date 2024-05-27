رغم إعلانها منطقة آمنة.. فيديو يوضح بالخريطة مكان مجزرة الاحتلال برفح

بيّن مقطع فيديو للصحفي صهيب العصا عبر الخريطة مكان المنطقة التي نفذ الاحتلال مجزرة بداخلها شمال غرب رفح وقصفها بثمانية صواريخ، بعد إعلانه أنها منطقة آمنة، والتي تشمل خيامًا لـ UN.

مجزرة إسرائيلية جديدة.. 35 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمخيمات النازحين فى رفح

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مجزرة كبيرة في مخيمات النازحين بمنطقة البركسات غرب مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، المخيم بصاروخين، ما أسفر عن 35 شهيدا، وصلوا إلى المستشفيات الميدانية العاملة غرب المدينة.

بينما تعاني طواقم الإسعاف والدفاع المدني من صعوبة في الوصول إلى عدد كبير من الشهداء والجرحي في المخيم، بالإضافة إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في المخيم بفعل القصف.