الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدعى الجنائية الدولية: نريد عالمًا تُطبق فيه القوانين على قدم المساواة

المدعي العام للمحكمة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تعليقًا على طلب إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، إنها "لحظة خطيرة دوليًا، وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به"، مشددًا على أن إسرائيل "لا تملك رخصة لارتكاب الجرائم".

وأضاف كريم خان في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "ما يعنيه هذا الأمر هو: هل نريد أن نعيش في عالم تُطبق فيه القوانين على قدم المساواة، أم نريد أن نغض الطرف، ونتجاهل الأمور بسبب ولاءاتنا؟".

وأشار إلى أن دولًا في أميريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا "تراقب الوضع من كثب، لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي".

وتابع خان قائلًا: "هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية؟ أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف شمال الأطلسي)، وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا لتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟".

وكان كريم خان قد أعلن، الاثنين، أنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل  هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" (الجناح العسكري للحركة) محمد ضيف، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وأثار إعلان خان حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة وبريطانيا، التي انتقدته، فيما لوّح مشرعون أميريكيون بفرض عقوبات على كريم خان والمحكمة، بسبب هذا الإجراء.

الأكثر قراءة

بيان عاجل من حماس بشأن قصف جيش الاحتلال مراكز النازحين فى رفح

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عاجل.. صحة غزة: لا يوجد مستشفى برفح يستوعب ضحايا مجزرة تل السلطان

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

أول تعليق من جيش الاحتلال على استهداف مراكز النازحين فى رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟