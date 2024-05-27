مدعى الجنائية الدولية: نريد عالمًا تُطبق فيه القوانين على قدم المساواة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تعليقًا على طلب إصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، إنها "لحظة خطيرة دوليًا، وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به"، مشددًا على أن إسرائيل "لا تملك رخصة لارتكاب الجرائم".

وأضاف كريم خان في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "ما يعنيه هذا الأمر هو: هل نريد أن نعيش في عالم تُطبق فيه القوانين على قدم المساواة، أم نريد أن نغض الطرف، ونتجاهل الأمور بسبب ولاءاتنا؟".

وأشار إلى أن دولًا في أميريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا "تراقب الوضع من كثب، لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي".

وتابع خان قائلًا: "هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية؟ أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف شمال الأطلسي)، وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا لتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟".

وكان كريم خان قد أعلن، الاثنين، أنه طلب من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" (الجناح العسكري للحركة) محمد ضيف، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وأثار إعلان خان حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة وبريطانيا، التي انتقدته، فيما لوّح مشرعون أميريكيون بفرض عقوبات على كريم خان والمحكمة، بسبب هذا الإجراء.