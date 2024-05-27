اللواء قشقوش لـ"الشاهد": القوات المسلحة المصرية ظهير أساسى لردع العدو (فيديو)

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن: "الدولة المصرية مطالبة بأمنها القومي والأمن القومي الغزاوي والفلسطيني مع نموه، ولم تسمح مصر للقانون الدولي أو الأمم المتحدة أن يجور على ذلك، ولكن الأحداث الراهنة قد تكون طاغية نتيجة الوضع الخاص الذي اتخذته دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "دولة الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بشكل مباشر من الدول الكبرى الثلاث بشكل سري، ولكن الخط البياني للأمن القومي المصري موزاي للخط البياني الخاص بالشعب الإسرائيلي، حتى ولم يكن هناك حكومة فلسطينية شرعية بالمعنى الكامل بعد".

وتابع: "الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية حاليا لا يقتصر على أنه طرف في المصالحة، ولكن الأمن القومي في مصر والمنطقة بأكملها على رأس الأولويات، ووسط كافة الانقسامات داخل الأرضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تواصل مصر تقديم كافة الدعم الكامل لوقف هذه المجازر، كما يجب الإشارة إلى دور القوات المسلحة المصرية كظهير أساسي من أجل الردع، وبوجودها سيخشى الطرف الآخر من اتخاذ أي قرارات ضدك".