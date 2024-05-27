الإثنين 27 مايو 2024
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كيف تم تسليح جيش الاحتلال قبل قيام دولة إسرائيل؟.. اللواء قشقوش يجيب لـ"الشاهد" (فيديو)

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن "الجيش الإسرائيلي تم تشكيله قبل قيام إسرائيل كدولة من خلال الأسلحة التي قاموا بتهريبها ومن أسلحة الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال الهجرة المسلحة إلى فلسطين".

وأضاف "قشقوش"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الخطوة الأكثر البشاعة كانت إمداد بريطانيا الجيش الإسرائيلي بالأسلحة بعد انتهاء الحرب العالمية، فأصبح جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتلك أسلحة الإنجليز والحرب العالمية الثانية وسلاحه المهرب، وهذه كانت الأسباب الرئيسية في انتصاره أمام 6 دول عربية خلال حرب 1948".

وتابع: "الدولة المصرية لم تتخلى عن الشعب الفلسطيني منذ تلك اللحظة حتى وقتنا الراهن، وكانت الثورة المصرية عام 1952 وليدة تلك الأحداث، فضلا عن تكوين شبكة الضباط الأحرار في فلسطين خلال حرب 1948".

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