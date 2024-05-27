الإثنين 27 مايو 2024
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محمد قشقوش لـ"الشاهد": الرأى المناهض لمصر يبحث عن الخطأ ويبرزه ولو لم يكن موجودًا

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الرأي المناهض لمصر يبحث عن الخطأ ويبرزه حتى لو لم يكن موجودًا.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن اتفاق السلام الذي تم توقعيه عام 1979 له ملحقان الملحق الأمني يقسم المنطقة من مصر إلى حدود غزة مرحلة وما بعدها مرحلة أخرى".

وتابع: "آخر شريحة بيننا وبين حدود غزة وامتدادها حتى إيلات هي المنطقة "ج" وبها قوات شرطة بأسلحة لكنها منزوعة السلاح الثقيل، أما المنطقة "د" داخل الإراضي الإسرائيلية ممتدة من إيلات حتى البحر في غزة".

وأشار إلى أن هذه المنطقة قائمة ومستمرة منذ توقيع الاتفاقية عام 1979.

محمد قشقوش الدكتور محمد قشقوش الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز غزة إسرائيل

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