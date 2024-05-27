اللواء قشقوش يكشف لـ"الشاهد" دور الفدائيين المصريين فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن: "دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية بدأ من خلال الفدائيين الذين رفضوا قرار تقسيم الأراضي الفلسطينية في عام 1947، وشاركوا حينها في الأعمال العسكرية غير المنظمة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الفدائيين المصريين كانوا يسرقون الأسلحة من أجل محاربة الإنجليز والإسرائيليين داخل الأراضي المحتلة، وهذا الخط البياني استمر حتى حرب 1948 وأحداث عام 1955 حتى وقتنا الحالي، وللأسف إسرائيل استغلت تلك الأحداث لتتوسع في استعمارها، ففي وقت قرار التقسيم عام 1947، كانت إسرائيل تمتلك نسبة 56% من الأراضي الفلسطينية، بينما فلسطين تمتلك 43%، والـ 1% الفارق كان للقدس الموحدة".

وتابع: "القدس الموحدة ظلت موحدة حتى حرب 1967، وحينها سيطر الاحتلال الإسرائيلي عليها، فمن الناحية العسكرية، تم قيام الجيش الإسرائيلي في تلك المرحلة بشكل غير رسمي".