اللواء محمد قشقوش لـ"الشاهد": الحرب وسيلة من وسائل السياسية (فيديو)

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن: "الحرب وسيلة من وسائل السياسية؛ لأنه من خلال الحرب والسياسة تستطيع الوصول إلى الهدف الاستيراتيجي، لكن الحرب في حد ذاتها ليست هدفًا رئيسيًا، إلا في الحالات الانتقامية والإرهابية، وعلى سبيل المثال، الحرب بين مصر وإسرائيل في أكتوبر 73 كانت وسيلة لتحقيق السلام".

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن: "الدور المصري تجاه الشعب الفلسطيني بدأ بكثافة منذ 29 نوفمبر عام 1947، حين صدر قرار تقسيم الأراضي الفلسطينية بين العرب واليهود من قبل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فالدولة الفلسطينية متواجدة منذ ذلك التاريخ، ولم يتم تمكينها أو تفعيل سيادتها".