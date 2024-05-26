الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

محمد قشقوش لـ"الشاهد": إسرائيل دولة فوضوية واستخدمت القوة في هدم غزة

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن إسرائيل لا تعرف كيف انتقل عناصر حركة حماس إلى معبر رفح ومعهم الرهائن والأسرى.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الأمر يجب حسابه جيدًا لكل من يفكر في عمل عسكري في رفح لتحرير الرهائن ويجب أن يعيد حساباته".

كما أكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ليست منظمة، متابعًا: "تعتمد على القوة دون نظام والقانون الدولي سيدين إسرائيل ويحاسبها، أمريكا تقول إنه يجب التفرقة بين المدنيين والعسكريين في حرب غزة، وإسرائيل هدمت الأبراج في غزة بالقوات الجوية على سكانها فأين الجزء الإنساني الذي راعيته في الحرب؟ وفين التفرقة بين المدني والعسكري".

وأشار إلى أن إسرائيل في هذا الجزء دولة فوضوية عنيفة، متابعًا: "إسرائيل قالت إنها ستقوم بإجلاء 100 ألف مواطن من رفح وهذا كلام غير منطقي تمامًا".

وتابع: "عناصر حماس قاتلوا بشراسة واستخدموا الأرض والمناطق الركامية أفضل استخدام والأنفاق أيضًا ساعدتهم بشكل كبير".

محمد قشقوش الدكتور محمد قشقوش الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز غزة إسرائيل

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