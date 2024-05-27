نجوم الفن والصحافة فى حفل تأبين الكاتب أسامة الشاذلي

شهد حفل تأبين الروائي والكاتب الراحل أسامة الشاذلي عرض فيلما وثائقيًا بعنوان "أسامة"؛ تضمن شهادات محبي الكاتب الراحل كل من زوجته المخرج والإعلامية رشا الشامي، وأبنائها، وأبناء أسامة الشاذلي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والمؤلف الشاعر أيمن بهجت قمر، وعدد من الضباط من أصدقاء وزملاء الشاذلي أبناء دفعته "٨٨ حربية"، حيث بدأ حياته ضابطًا في القوات المسلحة، والفنانة حنان مطاوع، وعدد من زملاء المهنة ممن عملوا فى تجارب أسامة الشاذلى الصحفية المتعددة.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

أميرة بهي الدين: أسامة الشاذلي كان مقاتلا وصاحب إيجابية تبدد قسوة الأحداث

وعلى هامش الاحتفال قالت المحامية أميرة بهى الدين، إن أسامة الشاذلي كان شخص مقاتلا ليس لكونه كان ضابطا فى الجيش ولكن لكونه كان صاحب إيجابية تبدد قسوة الأحداث.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

وأضافت "بهى الدين" خلال فعاليات حفل تأبين الروائي والكاتب الراحل أسامة الشاذلي، والذى نظمه صندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، أن أسامة الشاذلى أثر فيها بشكل كبير للدرجة أنه من القلائل الذين تعلمت منهم وزوجته رشا الشامى، خاصة وأنه شخص صاحب تأثير حقيقي رغم كتبه القليلة وكذلك أفلامه التى كانت تبدى فيها آراء قد تكون غير متوافقة معه وهو ماكان يتقبله ببساطة، مؤكدة أنه بذل فى الحياة من المجهود والآثر وأنها ممتنة للظروف التى جعلتها تتعرف إليه لمدة ١٤ شهرا.

شعبان يوسف: حياة أسامة الشاذلي مليئة بـ"الفانتازيا"

من جانبه، قال الكاتب شعبان يوسف، إنه التقى بالكاتب الراحل أسامة الشاذلي وزوجته رشا الشامي عبر ندوتين، مشيرًا إلى أن دخولهما إحدى الندوات كان لافت للنظر وكأن رشا الشامي "صديقته أو حبيبته"، لافتا إلى أن ابتسامته وقتها كانت مميزة.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

وأضاف "يوسف" في حفل التأبين، أنه وبعد فترة فؤجي بأنه في يوم من الأيام والأخبار تتداول عبر فيسبوك عن وفاة أسامة، قائلًا: "وقتها لم أصديق خاصة وأن أسامة الشاذلي هو ابن حياة وليس أبن موت"، مشيرا إلى أنه بالنظر لأعماله الروائية التي قرائها له اكتشف أن حياته مليئة بـ"الفانتازيا.. من ضابط بالجيش إلى العمل كمخرج ومن ثم عمل كروائي وربما كرسام".

خالد البلشي: "الشاذلي وقف إلى جوارى ودعمنى"

من جانبه، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين فى شهادته بالفيلم الوثائقي “أسامة”، إن الشاذلي وقف إلى جواره ودعمه، لافتا إلى أن علاقتهما الإنسانية المبكرة جعلته داعم له في تلك الفترة ومساندًا له.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

أيمن بهجت قمر: اختلافنا لم يؤثر على محبتنا أبدًا

من جانبه قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إنه اكتشف فى أسامة الشاذلي أمرًا رائعًا هو أنه مهما كنت مختلف معه إلا أنه هذا الاختلاف لم يؤثر على محبته لك، وأنه كان إنسان بسيط يعيش بالإخلاص والحب وأنه لم يطمع فى شيء لدى أى أحد.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

زوجة الكاتب الراحل تطلق منحة بإسمه

وشهد الحفل إعلان - زوجته - الإعلامية والمخرجة رشا الشامي - عن سُبل تخليد ذكراه وحفظ إرثه الأدبي والثقافي والإنساني من خلال إطلاق منحة "أسامة الشاذلي" والمقرر إطلاق شروطها وفتح باب التقديم لها قريبًا عبر موقعه الإلكتروني.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

أسامة الشاذلي في سطور

ولأسامة الشاذلي أرث أدبي وفني متنوع حيث نشرت له روايات، منها “سيد الأحلام”، "قهوة الحرية"، "كفر العبيط"، "سيرة عباد الشمس"، "نوستالچيا"، و"أغسطس - أسفار العبث"، و"نورماندي"، و"السلطان"، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين "نديم العدم" و"جمهورية الغابة العربية". أيضا له مساهمته في كتابة الأغنية مثل "فاكراني بحبها" لمحمد محيي و"يا ست الكل ادعيلي" لمجد القاسم.

من إحتفال تأبين أسامة الشاذلي بمركز الإبداع

ويعتبر أسامة الشاذلي من رواد الصحافة الإلكترونية في الألفية الثالثة حتى الآن، إذ أسّس مواقع: "كسرة - المولد - الليلة الكبيرة- الميزان"، إضافة إلى المساهمة في تأسيس "موقع السينما دوت كوم"، وإذاعة "تيت راديو" وهي من أوائل الإذاعات الإلكترونية التي أطلقت في بداية الألفية.

وكان الشاذلي قد ترأس تحرير برامج تلفزيونية من بينها "من أنتم؟" الذي قدمته الفنانة بسمة، وكتب العديد من الأعمال الإذاعية آخرها "سيلفي" للنجم فتحي عبد الوهاب، غير دوره في صناعة أكثر من فيلم وثائقي ومن بينها " الصحبة مع بشير الديك - وحدوه الموت بالمصري- سمير خفاجي "جاب الديب من ديله" - الكاسيت - براءة راقية -رأس الحسين- وميكي "مجلة العمر كله"- عزيزي سام ٢".