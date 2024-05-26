وزير الكهرباء يكشف عن تحديات الحكومة بشأن انقطاع التيار وتخفيف الأحمال (فيديو)

أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتقديم حلول فعّالة للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف أحمال الكهرباء في مصر.

أشار الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة cbc، إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في التمويل الكبير لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحديد سعر البيع، موضحا أن تكلفة الوقود تضاعفت بسبب الأزمات المتعاقبة والتحديات الاقتصادية.

وأكد الوزير أن الدولة أجلت زيادة الأسعار لمراعاة الظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء يبلغ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع تقديم دعم كبير من وزارة البترول.