الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم: غير مسموح بتركيب مراوح جديدة في اللجان حفاظًا على الطلاب

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حيازة الموبايل حتى لو مغلق في امتحانات الثانوية العام جريمة.

وأضاف "حجازي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "حتى لو الموبايل مغلق وتم كشفه سيتم تحرير محضر للطالب، نصيحة للطلاب سلموا الموبايل على باب اللجنة أو لمراقب الدور؛ لأننا حريصون على الطلاب".

وتابع: "من الممكن توزيع ورقة الإجابة البابل شيت قبل موعد الامتحان بـ5 أو 10 دقائق من أجل أن يكتب الطلاب البيانات وتظليل أرقام الجلوس، لكن ورق الأسئلة ستكون في الوقت المحدد".

واستكمل: "يجب أن يتأكد الطلاب من أن الملاحظ وقع له على بياناته للتأكد من كتابتها صحيحة".

وتابع: "المراوح الموجودة في أسقف اللجان مسموح بها، إنما تركيب مروحة في السقف قبل الامتحانات غير مسموح به لعدم حدوث أي مشكلة، لو عاوز تركب مروحة ركبها في الجانب، ونحاول توفير عدد كبير من المراوح من أجل أولياء الأمور، ولو في طالب عاوز يجيب مروحة يجيبها لكن أمامه فقط بل لكل الطلاب".

وزير التعليم امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة لجان الامتحانات مساء dmc

الأكثر قراءة

البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

"افتكرت حبيبة ونزلتها".. تفاصيل أقوال سائق حاول خطف فتاة بالشروق

حبس البلوجر هدير عبدالرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟