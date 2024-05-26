أسر_جنود.. الأعلى تداولًا على موقع "إكس"؟

#أسر جنود ذلك هو الوسم الذي سيطر على وسائل التواصل منطلقًا ومرفقًا بعبارات الفرحة والنصر من قبل المتابعين بعد أن قال المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن مقاتلي الحركة أسروا جنودًا إسرائيليين أثناء القتال في جباليا شمال قطاع غزة.

الوسم تداول بكثرة، حيث أشاد المتابعون بالمقاومة الفلسطينية وقدرتها على وضع قوات العدو في أوضاع حرجة أمام العالم بشكل لن يقدر على محوه التاريخ، وكذلك بقدرتها على إلحاق أضرار جسيمة أثرت عليه على كافة الأصعدة، وذلك بالرغم من فارق القوى العسكرية بين الجانبين لصالح قوات المحتل.

وهذا الأمر الذي جعل قوات الاحتلال تخرج لتنفى أسر جنودها في بيان نقلته وكالة «رويترز» لتقول: «يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جندي».

في "الدستور" نكشف كيف تفاعل المتابعون مع بيان حركة حماس، وتضامنهم معه من خلال تحليل وسم # أسر_جنود عن طريق استخدام العديد من أدوات تحليل البيانات.

إذ أنه وحسب موقع التواصل الاجتماعي x تويتر سابقًا كان وسم هاشتاج # أسر_جنود بين أكثر "الهاشتاجات" تداولًا ليصل إلى 13،4 ألف تغريدة.

أما باستخدام أداة التحليل جوجل ترند التي تبحث عن أكثر الترندات تداولًا تبين تداول الهاشتاج بمعدل 100 مرة في الدقيقة الواحدة.

وباستخدام أداة تحليل البيانات social searcher التي تبحث في 12 موقع تواصل اجتماعي تبين أنه قد تداول ١٨ منشورًا يحمل "الهاشتاج"، كان أكثرهم موقع "فوكنتاتي" للصور والمنشورات النصية.

قال أبو عبيدة المتحدث باسم "كتائب القسام" في رسالة مسجلة:«استدرج مجاهدونا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله.. وانسحب مجاهدونا بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها».

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى حتى الآن إلى مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني.

وحسب قناة القاهرة الإخبارية فقد أفادت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية باندلاع مظاهرات ضخمة لآهالي الآسرى الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإسقاط رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وإبرام صفقة مع حماس.

إذ انتشرت المظاهرات الإسرائيلية، في تل أبيب والقدس المحتلة وقيساريا ومدن عدة للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وعقد صفقة التبادل للمحتجزين.