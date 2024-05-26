الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

مراسل cbc: سائقو شاحنات الوقود أكدوا أن سلطات الاحتلال رفضت دخولهم (فيديو)

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

رصد محمد زهران، مراسل برنامج "في المساء مع قصواء"، الأجواء أمام معبر رفح البري، مؤكدًا أنه لا صوت يعلو الآن عن الحديث عن دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال شاحنات المساعدات منذ 19 يوما وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الفلسطيني.

وأضاف زهران، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة cbc، أن هناك قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة في اليوم 233 من العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى  أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وتابع: “سائقو شاحنات الوقود  أكدوا أن سلطات الاحتلال الصهيوني رفضت دخولهم بزعم عدم وجود تعليمات بمرور المواد المشتعلة إلى قطاع غزة”.

في المساء مع قصواء معبر رفح الإعلامية قصواء الخلالى محمد زهران معبر كرم أبو سالم المساعدات رفح غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي العدوان الصهيوني الأراضي الفلسطينية

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