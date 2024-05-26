الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد موسى: نحتاج سعرًا استرشاديًا لزيادة زراعة الذرة الرفيعة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر كانت تزرع الذرة الرفيعة قديمًا وخاصة في الصعيد، مشيرًا إلى أن زراعة الذرة الرفيعة ستوفر ملايين الدولارات في استيراد القمح، ووقت الحروب كنا نعتمد على خبز الذرة الرفيعة قديمًا في أوقات الأزمات.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”: “الرغيف بيكلف الدولة جنيه وربع، وسعره في البطاقة بـ5 قروش، أي 120 قرشًا فارقًا تتحمله الدولة، لافتًا إلى أن إنتاج مصر حاليا أقل من مليون طن للذرة الرفيعة”.

وواصل أحمد موسى: “الخلط ما بين دقيق القمح والذرة الرفيعة يمكن أن يساعد على الاعتماد على مصدر آخر للخبز بجانب القمح، ونحتاج عمل سعر استرشادي لتشجيع زراعة الذرة الرفيعة، وهذا دور مجلس الوزراء، لمساعدة المواطنين على توسيع زراعاتهم للذرة الرفيعة”.

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