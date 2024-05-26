لجنة لمراجعة نسب الفقد فى شركات توزيع الكهرباء

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من ضمن نتائج اجتماع وزير الكهرباء د.محمد شاكر مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوي الجمهورية تشكيل لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لمتابعة نسب الفقد في شركات التوزيع التسع، خاصة بشركة جنوب القاهرة والتي ارتفعت نسب الفقد بها لـ45%.

أضاف المصدر، لـ"الدستور" أن وزير الكهرباء وجه د.خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع في الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمتابعة تحسن الأداء ورفع تقرير دوري بنتائج اللجنة المشكلة لمتابعة نسب الفقد.

أشار إلى أن توجيهات الوزارة تشمل المحاسبة الفوري لأي مسئول وعدم استمراره في منصبه، كما أن هناك بتوجيهات مشددة من وزير الكهرباء بدفع الكوتة الشهرية لكل شركة توزيع كاملة بشكل منتظم.