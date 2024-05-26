الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: ثبات موقف مصر يجهض الأمواج والشائعات الإسرائيلية

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن ثبات موقف الدولة المصرية يجهض الأمواج والشائعات الإسرائيلية والغربية عن مصر.

وأضاف "الدوي" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "خلال الأسابيع الماضية كانت هناك أمواج عاتية كل موجة تحمل إهالة التراب على الدور المصري".

وأكد أن مصر ثابتة وثبات موقفها يجهض هذه الأمواج والشائعات، متابعًا: "تبقى مصر بدليل أن المفاوضات ستعود ووسائل الإعلام العالمية والصحف الإسرائيلية نشرت هذا الكلام".

وتابع: "سنواصل الرد على أكاذيب وسائل الإعلام الغربية والـCNN" مؤكدًا أن مصر تتعامل بشرف في زمن قل فيه الشرف مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستكمل: "هناك 3 إثباتات تؤكد كذب الـCNN وأضافوا إلى رصيد مصر الشريف في تعاملها مع القضية الفلسطينية" مشيرًا إلى أن رئيس ملف الرهائن والمفاوضات بالجيش الإسرائيلي اجتمع بأسر الأسرى وأوصاهم بالضغط على نتنياهو لأنه لا يعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية.

مصر القضية الفلسطينية بلال الدوي الشائعات الإسرائيلية الحياة اليوم الحياة

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