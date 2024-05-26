أيمن الرقب: الهجوم على مصر طبيعي بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وثوابتها

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الهجوم على دور مصر في مفاوضات الهدنة بغزة جاء بسبب إصرار القيادة المصرية على تراجع إسرائيل عن معبر رفح وإدارته من قبل فلسطين.

وأضاف "الرقب" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الهجوم جاء أيضًا بسبب ثوابت الرؤية المصرية وتحميل الاحتلال وصول الأمور إلى تلك الحالة في قطاع غزة.

كما أشار إلى أنه من الطبيعي الهجوم على الدور المصري بسبب موقف مصر من القضية الفلسطينية وما يحدث من مصر أزعج الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن مصر لها دور كبير وهي الأكثر دراية، متابعًا: "ولم يجدوا طرق بديلة في المفاوضات إلا مصر".

أيمن الرقب: الاحتلال لا يعلن أعداد القتلى الإسرائيليين

وعن إنكار إسرائيل سقوط قوة عسكرية في جباليا قال الرقب: "الاحتلال إذا وقع لديه قتلى لا يعلن من اليوم الأول وهناك متغيرات مهمة رغم كل ضغوط الاحتلال ما زالت المقاومة مستمرة وقادرة على تنفيذ مهمات وإطلاق صواريخ والقدرة العسكرية للمقاومة ما زالت فعالة".