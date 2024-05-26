التحقيق في اتهام فتاة لسائق حاول خطفها بالشروق

فتحت نيابة الشروق وبدر اليوم، تحقيقًا في اتهام فتاة لسائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكى بمحاولته تخديرها وخطفها باستخدام زجاجة مخدر بمدينة الشروق.

وتوجهت الفتاة لقسم شرطة الشروق وحررت محضرًا بالواقعة بعدما تمكنت من النزول من السيارة ونشوب مشاجرة بينها وبين السائق لاستخدامه بخاخة معطر بها مخدر حسب أقوالها.

بداية الواقعة كانت بورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من فتاه تتهم سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكي يدعى أحمد.أ بمحاولة اختطافها أثناء توصيلها بنطاق مدينة الشروق بالقاهرة بأن استخدم معطرًا فور استقلالها السيارة.

وقالت الفتاة إنها لاحظت أن السائق يستخدم بخاخة بها منوم، ويريد بذلك تخديرها واختطافها، وفور استفسارها عن الأمر نشبت بينهما مشادة كلامية، وقررت الهبوط من السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.