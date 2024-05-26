الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد محطة تحلية مياة البحر بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، محطة تحلية مياه البحر بمدينة "سلام"، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة،  وتزويدها بكافة الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين.

محطة تحلية مياة البحر تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣ كمرحلة أولى بتكلفة حوالي ٢ مليار ونصف

واستمع الدكتور إسلام بهنساوي لشرح تفصيلي حول مكونات ومراحل إنشاء محلية تحلية المياه،  وكيفية سير العمل بداخلها،  لافتًا أن المحطة تعمل بطاقة ٢٥٠ ألف م٣، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة ١٥٠ ألف م٣، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الإقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن،  مشيرًا أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ ٢مليار ونصف

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر،  حيث تتكون المحطة من خطين بطول ٦٥٠م وقطر ١٨٠٠ م ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الإبتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة ثم ضح المياه لمنطقة شرق بورسعيد،  كما يتم التحكم بها اتوماتيكيًا،  وتم الاإنتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها في نوفمبر ٢٠٢٠.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أنه يتم ضخ ما يقرب من ٢مليار م٣ من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد،  ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، فضلا عن أقامة محطة أخرى لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة القادمة،  ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة " سلام  " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد  والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

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شرق بورسعيد أكبر محطة تحلية للمياه محطة تحلية بورفؤاد المنطقة الاقتصادية

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