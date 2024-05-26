أعلن السيد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل خط بورسعيد - مدينة سلام مصر بداية من غداً الإثنين، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، وتزويدها بكافة الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

رئيس مدينة بورفؤاد: بداية من الغد بدء تشغيل خط بورسعيد - مدينة سلام مصر

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأن خط سير الخط الجديد سيبدأ من ميناء بورسعيد البري الجديد بنطاق حي الضواحي مروراً بأنفاق بورسعيد "3 يوليو" وترعة السلام و طريق القرى و الطريق الدولي الساحلي وصولاً لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام" والعودة.

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، على الدفع بعدد من الميني باصات النقل الداخلي للتيسير على المواطنين التنقل بين مدن المحافظة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيراً بأنه سيتم تشغيل عدد 2 خط كمرحلة أولى ، حيث يبدأ الخط الأول في تمام الساعة الثامنة صباحاً والعودة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، بينما يبدأ الخط الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً والعودة في تمام الساعة والثانية والنصف ظهراً.

ويأتي تشغيل خط بورسعيد - مدينة سلام مصر ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، و تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات.

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