خبير العلاقات الدولية يفند مخاوف أمريكا من الشراكة الروسية الصينية (فيديو)

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق جراء الاتفاقية الروسية الصينية؛ لأن أمريكا لا تريد أن تكون هناك قوى موازية لها في النظام الدولي، فهناك معركة كبرى على هيكل النظام الدولي.

وأضاف أحمد، خلال لقائه مع برنامج "أحداث الساعة"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأحادية الأمريكية القطبية التي سادت في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي على مدار 3 عقود تتحول الآن إلى التعددية القطبية، كما أن هناك اتجاهين يتصارعان في نظام الدولة.

وتابع: "أمريكا تريد التشبت بالاتحادية القطبية والهيمنة على العالم، اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، في مقابل أن روسيا والصين تسعيان للتحول إلى النظام الدولي متعدد القطبية".