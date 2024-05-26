لبنى عسل: نرى نتائج الجهد والضغط المصرى لإنفاذ المساعدات لغزة

قالت الإعلامية لبنى عسل، إننا رأينا نتائج الجهد والضغط المصري الكبير الذي تم لضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد مكالمة الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي.

وأضافت "عسل" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "اليوم دخلت 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية من بينها 4 شاحنات وقود، من خلال معبر كرم أبوسالم بعد الاتفاق لحين الوصول إلى آلية قانونية تؤدي لفتح معبر رفح وتكون السلطة الفلسطينية هى المسيطرة على الجانب الآخر".

كما أشارت إلى أن مصادر رفيعة المستوى أعلنت عن تحركات واتصالات مصرية مكثفة؛ للضغط على إسرائيل لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى أبناء قطاع غزة.