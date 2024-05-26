رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث التعاون المشترك لاعتماد المنشآت الصحية بالمحافظة



في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارة لمحافظة الغربية، عاصمة إقليم الدلتا، للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) والوقوف على مدى استعداد المنشآت الصحية من مختلف القطاعات لتطبيقها، وذلك استعدادًا لدعم محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بخدمات صحية عالية التخصص نظرًا لقربها الجغرافي من محافظتي: دمياط وكفر الشيخ ليستفيد من خدماتها ما يزيد على ٤ ملايين بمحافظات الدلتا.

في مستهل الزيارة استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في إطار التجهيزات اللازمة لاعتماد المنشآت الصحية بالغربية، والتي يأتي على رأسها كيفية تطبيق معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الخدمات الصحية للمرضى، وكذلك لضمان سلامة الفرق الطبية القائمة على تقديم تلك الخدمات.

بحث الجانبان خطة المرحلة المقبلة لتأهيل أكبر عدد ممكن من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية للاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك آلية تعزيز الشراكة لتطبيق رؤية الدولة نحو تحقيق جودة الخدمات الصحية لسكان المحافظة استعدادًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة حين يتم تطبيق المنظومة بالمحافظة، ولدعم الخدمات الصحية بالمحافظات القريبة التي شملتها المنظومة بالفعل أو التي ستشملها في المرحلة الثانية.

وأكد د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة لبدء العمل فورًا وفقًا لخطة زمنية واضحة من خلال تقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية بالمحافظة من كل القطاعات، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للأطقم الطبية والمهنيين لشرح تطبيق المعايير وتقديم دراسات تحليل الفجوة، مشيرًا إلى أهمية التخطيط السليم والتكامل ما بين كل أطراف المنظومة الصحية؛ للوصول إلى تغطية صحية ذات جودة وأمان لجميع أفراد الأسرة بأقل تكلفة ممكنة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وتوجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بخالص الشكر والتحية للمحافظة لحرصها على دعم تحركات الهيئة لنشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية.



من جانبه، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر، والذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية، وتقديم خدمات طبية بجودة عالية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لتطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملًا وإنشاء لعدد من المستشفيات الجديدة.

وأضاف محافظ الغربية، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة- برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين.

وأشار رحمي إلى استعداد مستشفى حميات المحلة لاعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ليصبح أول مستشفى معتمد حسب معايير الجودة على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى محافظة الغربية وثاني مستشفى على مستوى الجمهورية يتبع الإدارة المحلية ومديريات الشئون الصحية.