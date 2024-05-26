"السنباطي" توجه الشكر للرئيس القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة لمجلس القومي للطفولة

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس القومي للطفولة والامومة، واختيارها رئيسًا للمجلس لمدة اربع سنوات وفقًا للقرار الجمهوري.

كما وجهت "السنباطي" الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، على اختيار رئيس ونائب واعضاء للمجلس القومي للطفولة والامومة، من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.

ذوى الكفاءات والقامات العلمية والمشهود لهم بالكفاءة

وأشادت "السنباطي" باختيار أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من ذوي الكفاءات والقامات العلمية والمشهود لهم بالكفاءة بما سيساهم بشكل كبير فى النهوض بخطط المجلس والعمل على تسريع وتيرة العمل لخدمة قضايا الطفولة والأمومة.

وأكدت "السنباطي" على تعزيز سبل التعاون مع كافة الوزارات والمجالس القومية، والجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة لخدمة قضايا الطفولة والامومة، والعمل على تحقيق نتائج سريعة وملموسة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل المصري.