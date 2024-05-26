إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزى مطاى والمنيا

تمكنت الوحدات المحلية في مركز مطاي والمنيا من رصد وإزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات لإزالة التعديات ومكافحة مخالفات البناء العشوائي، كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في هذه التعديات.

أكد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، محمد عبدالغني، أن الوحدة المحلية للمركز نظمت حملة لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، وذلك تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن رصد وإزالة ٧ حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة ٤ حالات تعد بقطاع إبوان و ٣ حالات تعد بقطاع بردنوها، مشدداً على استمرار الوحدة المحلية في التصدي للاعتداءات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم وفقاً للقانون.

أوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، عامر طه، أنه تمت إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية دون ترخيص في قرى المنيا، طوخ الخيل، والبرجاية، وتلة، وبنى محمد سلطان. تمت هذه الإزالة تحت إشراف كل من محمود أبوكريشة، وهبة سيد، وإكرام محمود نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية محمد سميح، ومحمد علي، وأشرف فرغلى، والدكتور الحسيني شادي وقسم التنظيم والمتغيرات.

وأكد طه، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، مشيراً إلى أهمية احترام القانون والقضاء على البناء العشوائي.

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