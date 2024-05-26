الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمركزى مطاى والمنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمركزي مطاي والمنيا

تمكنت الوحدات المحلية في مركز مطاي والمنيا من رصد وإزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات لإزالة التعديات ومكافحة مخالفات البناء العشوائي، كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسببين في هذه التعديات.

أكد رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، محمد عبدالغني، أن الوحدة المحلية للمركز نظمت حملة لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، وذلك تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز. 

وأوضح أن الحملة أسفرت عن رصد وإزالة ٧ حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة ٤ حالات تعد بقطاع إبوان و ٣ حالات تعد بقطاع بردنوها، مشدداً على استمرار الوحدة المحلية في التصدي للاعتداءات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم وفقاً للقانون.

أوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، عامر طه، أنه تمت إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية دون ترخيص في قرى المنيا، طوخ الخيل، والبرجاية، وتلة، وبنى محمد سلطان. تمت هذه الإزالة تحت إشراف كل من محمود أبوكريشة، وهبة سيد، وإكرام محمود نواب رئيس مركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع رؤساء المجالس المحلية محمد سميح، ومحمد علي، وأشرف فرغلى، والدكتور الحسيني شادي وقسم التنظيم والمتغيرات.

وأكد طه، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، مشيراً إلى أهمية احترام القانون والقضاء على البناء العشوائي.

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المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية مركزي مطاي والمنيا محمد عبد الغني رئيس مركز مطاي عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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