اليوم الذكرى الـ45 على عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية

احتفل برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، بالذكرى الـ45 على عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية.

يوم 26 مايو عام 1979 تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وإعلان السيادة المصرية الكاملة على المدينة الباسلة وانسحبت إسرائيل من خط العريش بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي تم توقيعها بعد انتصار أكتوبر وهزيمة اسرائيل.

ذكرى من ذكريات النصر.. ذكرى من ذكريات الكرامة التي نتوقف نستحضرها خصوصًا في الفترة الحالية التي تؤكد فيها الدولة المصرية حرصها على حماية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية على كامل ترابها في ظل التحديات والأزمات المحيطة بالدولة المصرية شرقًا وغربًا وجنوبًا وخصوصًا تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة.