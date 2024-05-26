الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم الذكرى الـ45 على عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية

جريدة الدستور

احتفل برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، بالذكرى الـ45 على عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية.

يوم 26 مايو عام 1979 تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وإعلان السيادة المصرية الكاملة على المدينة الباسلة وانسحبت إسرائيل من خط العريش بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي تم توقيعها بعد انتصار أكتوبر وهزيمة اسرائيل.

 ذكرى من ذكريات النصر.. ذكرى من ذكريات الكرامة التي نتوقف نستحضرها خصوصًا في الفترة الحالية التي تؤكد فيها الدولة المصرية  حرصها على حماية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية على كامل ترابها في ظل التحديات والأزمات المحيطة بالدولة المصرية شرقًا وغربًا وجنوبًا وخصوصًا تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة.

الأكثر قراءة

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

مصدر رفيع المستوى: تحركات مصرية مكثفة للضغط على إسرائيل لنفاذ أكبر قدر من المساعدات لغزة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

تفاصيل أكبر اكتشاف للغاز الطبيعى فى حقل أبوقير المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟