بيحاول يعيش طفولته.. طفل فلسطينى يلعب بطائرة ورقية وسط المخيمات فى غزة

عرض برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، لقطات لطفل فلسطيني يلعب بطائرة ورقية وسط المخيمات في غزة.

جاءت لقطات اليوم مع صورة أبلغ وصف لها الحياة وسط أنقاض الحرب أو رسالة للحياة من بين الأنقاض، بطلها طفل صغير يلعب بطائرته الورقية وسط مخيمات النازحين في غزة.

فيديو الطفل تم تداوله بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وحظي بتفاعل كبير، وهو يحاول يمارس طفولته الطبيعية، يحاول يستمتع بالحياة، بيحاول يعيش طفولته، رغم صعوبة الوضع هناك وصعوبة الظروف المعيشية.