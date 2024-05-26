طبيب: حالة الأم النفسية المحرك الأساسى فى فترة الحمل

كشف الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذ للمبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، عن الأخطاء التي تجبر الأم الحامل على الولادة القيصرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات ما بيعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، إن الخطأ الرئيسي الأول الحالة النفسية للأم وهي تضع معتقدات بداخلها عن الولادة القيصرية هي الأسهل، موضحًا أن حالة الأم النفسية هي المحرك الأساسي في فترة الحمل.

وأضاف: "الأم تقول ألم الولادة الطبيعية صعب، وإن الحامل يفضل تبقي نايمة وما تتحركش دون داعي طبي"، موضحًا أن "هذه عادات غير مرغوبة وأنه لا بد من المشي لفترات طويلة لتهيئة الجسم للولادة الطبيعية، ولكن ما يتم من عادات يجبرها علي الولادة القيصرية".

وتابع: "الستات زمان كانت بتشتغل في الأرض وترجع البيت تجهز الأكل، إنما ستات اليومين دول مستموتين ليه أنا مش عارف".

وعن الممارسات الخاطئة بعد الولادة، قال: "الطفل عند الولادة لازم نستخدم فوطة مجففة نتخلص بيها من المخاط والإفرازات التي على جسمه، وعدم تعرضه للمياه إلا على الاقل بعد 24 ساعة من الولادة، وبعد استقرار درجة حرارة جسمه".