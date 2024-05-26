مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول من عام 2024

الشركة تستقبل عام 2024 بنتائج استثنائية في ضوء ارتفاع الإيرادات إلى 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام وتضاعف المبيعات التعاقدية ثماني مرات لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال الفترة.

أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 (الربع الأول من عام 2024)، حيث بلغت الإيرادات 3.0 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه.

أبرز المؤشرات الرئيسية

• ارتفاع المبيعات التعاقدية بمعدّل سنوي 729.6%، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الارتفاع الملحوظ لمبيعات الوحدات. وتضاعفت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع سبع مرات إلى 2344 وحدة في مختلف المشاريع، مقابل 333 وحدة خلال الربع الأول من عام 2023.

• تسليم 140 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 49.3% مقابل 276 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام السابق، نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية بالمرافق الخدمية في مشروعي تاج سيتي وسراي، إلا أنه من المتوقع تزايد وتيرة تسليم الوحدات السكنية مع نهاية العام الجاري.

• ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 194.6% إلى 3.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية.

• ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 316.0% إلى 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 80.7% مقابل 57.1% نفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة المتميزة بهامش الأرباح المرتفع، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا.

• ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 257.8% إلى 1.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية ليسجل 52.6%، مقابل 43.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 286.7% إلى 1.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 39.4% مقابل 30.0% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• انخفض صافي الاقتراض إلى الصفر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وصاحب ذلك تسجيل صافي أرصدة نقدية قوية بقيمة 1.3 مليار جنيه. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل (0.85) مرة كما في 31 مارس 2024، مقابل 1.47 مرة كما في 31 ديسمبر 2023.[1]

• بلغ رصيد أوراق القبض 4،0 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024 دون تغير ملحوظ مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض (3.01) مرة خلال بنهاية مارس 2024، مقابل 6.26 مرة بنهاية عام 2023. وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 40.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 29.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

• بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 276.6%.

• بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.0 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 512.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، على خلفية الاستثمارات اللازمة للأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتي. وبلغ إجمالي عقود الإنشاءات الجديدة 1.26 مليار جنيه كما في 31 مارس 2024.

تعليق الإدارة

تنطلق مدينة مصر للعام الجديد بنتائج مشرّفة، مدفوعة بالإنجازات الرائعة التي حققناها خلال العام السابق، وهو ما يدعم ثقة الإدارة بتحقيق أهداف النمو المخططة ورؤيتنا الطموحة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وفائقة الجودة في مختلف أنحاء مصر.

تؤكد نتائجنا القوية خلال الربع الأول من العام الجاري التزامنا المتواصل بالنمو مع قدرتنا على تحقيق أهداف الاستراتيجية التي نتبناها، ومع ما انعكس في تضاعف المبيعات التعاقدية خلال فترة التقرير ثماني مرات لتسجل 14.9 مليار جنيه، إضافةً إلى نجاح شركتي منّك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 43 مليون جنيه. وقد أثمر ذلك عن تضاعف الإيرادات ثلاث مرات لتبلغ 3.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024، ونمو صافي الربح بمعدل سنوي 286.7% ليسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وتعد هذه النتائج شهادة لارتفاع معدلات الطلب على العقارات عالية الجودة التي نقدمها، واستمرار ثقة العملاء في مكانة مدينة مصر الرائدة على ساحة التطوير العقاري المصري.

وفي إطار التزامنا الراسخ بتعزيز مكانتنا في السوق المصري، أطلق ذراع الشركة للبحوث والتطوير منصة "مدينة مصر إنوفيشن لابس" نظام "ثقة" والذي يقدم أول حل ابتكاري من نوعه في سوق العقارات المصري، وهو عبارة عن شهادة ضمان تقدم بديلا لوديعة الصيانة التقليدية بما يتفق مع رؤيتنا الهادفة إلى معالجة التحديات المرتبطة بامتلاك العقارات في مصر عبر تعظيم القيمة للعملاء من امتلاكهم وحدات عقارية في مشروعاتنا. وتواصل مدينة مصر تقديم حلولها الابتكارية مثل "ثقة" لدعم العملاء من جهة، وإحداث طفرة في سوق التطوير العقاري المصري تليق بمكانة الشركة وثقافة الابتكار التي تتبناها.

تؤكد الإدارة في الختام تفاؤلها بفرص النمو التي ينبض بها السوق، وقدرة مدينة مصر على اقتناص تلك الفرص مع تجاوز التحديات المحيطة، مدعومة بالمقومات الراسخة التي ينفرد بها سوق التطوير العقاري في مصر. كما تتطلع الإدارة إلى مواصلة مسار النمو طوال العام وتجدد الالتزام بالابتكار لتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

عبد الله سلام

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب