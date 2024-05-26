نشوى تعمل سائقة.. هدفى أوفر الأمان فى توصيل الفتيات (بث مباشر)

انتشر مؤخرًا العديد من حوادث التحرش للفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لإحدى شركات السيارات، وهو ما دفع السيدة نشوى من محافظة الإسكندرية أن تعمل سائقة للفتيات.

تهدف لتوفير الأمان للفتيات بشكل كاف

وأوضحت السيدة نشوى أنها تهدف لتوفير الأمان للفتيات بشكل كاف، حيث استطاعت في وقت قليل أن تكون نموذجًا إيجابيًا للعديد من السيدات.

والتقت "الدستور" في بث مباشر السيدة نشوى والتي تعمل سائقة لمعرفة هدفها من تلك المهنة، وما تسعى إليه الفترة المقبلة؟، ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة الفيديو التالي.

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