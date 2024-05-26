عصام صاصا من الدائري للقفص.. القصة الكاملة لحادث دهس شاب بسيارة مطرب المهرجانات

20 يوما فقط أنهت فيها نيابة العمرانية تحقيقاتها في اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بقرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

دهس أعلى الدائري

صباح يوم شم النسيم ٦ مايو الجاري شهد الطريق الدائري بمنطقة الطالبية حادث دهس شاب أثناء عبوره الطريق وتبين أن مرتكب الحادث مطرب المهرجانات عصام صاصا وتمكنت قوة من مباحث الطالبية القبض عليه والتحفظ على سيارته في حجز السيارات بقسم الشرطة.

ونفى عصام صاصا خلال التحقيقات قصده دهس المجني عليه، قائلا إنه فوجئ بعبور الشاب أمامه وحاول مفاداته لكنه لم يتمكن واصطدم به ونزل من السيارة لمساعدته إلا أنه كان فارق الحياة وانتظر حتى قدمت قوات الشرطة.

كما استمعت النيابة لأقوال جمال مفتاح شقيق المجني عليه والذي اتهم عصام صاصا بقتل شقيقه.

٩ قرارات من النيابة

وعقب تسجيل أقواله ومناظرة جثمان المجني عليه أصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الأجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد السادة المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.

تاسعا: ينتدب أحد السادة الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.

عصام صاصا في الطب الشرعي

وصباح ثاني يوم التحقيق اصطحبت قوة أمنية عصام صاصا وسط حراسة أمنية مشددة إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وتسلمت النيابة التقارير الفنية حول الحادث ومن بينها تقرير الطب الشرعي حول تحليل عينة دماء عصام صاصا والذي أثبت وجود آثار مواد مخدرة في دمائه وقيادته تحت تاثير المخدرات وقت وقوع الحادث.

صاصا يتعاطى المخدرات



وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وايضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب اعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

كما تسلمت النيابة تقرير الفحص الفني من مهندسي المرور حول حالة سيارة عصام صاصا التي ارتكب بها الحادث، وعقب انتهاء كافة التحقيقات وورود التقارير قررت النيابة العامة احالة المتهم الى محكمة الجنايات باتهامات القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تاثير المخدر.

وافادت مصادر ان صاصا احيل للمحاكمة هاربا بعدما تردد سفره لدولة الامارات كما ستتم محاكمته غيابيا.