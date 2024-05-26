صراع سعودي للحصول على خدمات إيدرسون

كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من الدوري السعودي، للتعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن أندية النصر واتحاد جدة مهتمان بضم إيدرسون حيث يستعد صندوق الاستثمار لوضع 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدولي البرازيلي.

وتعرض إيدرسون لإصابة بـ"كسر في عظم العين" خلال مواجهة توتنهام في الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وانضم البرازيلي إلى مانشستر سيتي قادمًا من بنفيكا في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو، ولعب هذا الموسم 43 مباراة في المسابقات جميعها، واستقبلت شباكه 34 هدفًا.

وسيغيب إيدرسون صاحب الـ 30 عامًا عن بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، والتي تنطلق في 20 يونيو، حيث قرر مدرب البرازيل دوريفال جونيور استدعاء بديل لإيدرسون في القائمة النهائية للبطولة، وهو حارس ساو باولو البالغ من العمر 34 عامًا رافائيل.