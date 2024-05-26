خبير قانون دولي يفجر مفاجأة حول تنفيذ أحكام العدل الدولية

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إنه ليس بالضرورة أن يصدر مجلس الأمن قرارًا ملزمًا لإسرائيل قسرا وفق إجراءات الكبح والقمع المخولة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.

مقترح توفيقي توسطي بين جنوب إفريقيا وإسرائيل

وأضاف خبير القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من الممكن أن يتصرف مجلس الأمن وفق الفصل السادس من الميثاق ويعرض مقترح توفيقي توسطي بين الدولتين المتنازعين وهما جنوب أفريقيا وإسرائيل.

أوامر محكمة العدل الدولية

وحكمت محكمة العدل الدولية، الجمعة، على إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

كما أوضحت المحكمة إنه للحفاظ على الأدلة فعلى إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.