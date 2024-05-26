الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير قانون دولي يفجر مفاجأة حول تنفيذ أحكام العدل الدولية

د/أيمن سلامة مع المدعي
د/أيمن سلامة مع المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إنه ليس بالضرورة أن يصدر مجلس الأمن  قرارًا ملزمًا لإسرائيل قسرا وفق إجراءات الكبح والقمع المخولة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.

مقترح توفيقي توسطي بين جنوب إفريقيا وإسرائيل

وأضاف خبير القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من الممكن أن يتصرف مجلس الأمن وفق الفصل السادس من الميثاق ويعرض مقترح توفيقي توسطي بين الدولتين المتنازعين وهما جنوب أفريقيا وإسرائيل.

txt

أيمن سلامة: إسرائيل لن تنفذ قرار "العدل الدولية" بوقف العمليات العسكرية (فيديو)

txt

أيمن سلامة يكشف القرارات المتوقعة من العدل الدولية: "سحب تشكيلات جيش الاحتلال من رفح"

أوامر محكمة العدل الدولية 

وحكمت محكمة العدل الدولية، الجمعة، على إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، كما إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

كما أوضحت المحكمة إنه للحفاظ على الأدلة فعلى إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

أيمن سلامة خبير القانون الدولي القانون الدولي مجلس الأمن محكمة العدل الدولية العدل الدولية محكمة العدل

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية