مصر تواصل جهودها فى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالى قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار الأيام الماضية، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التحالف الدولي، في تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع.

يأتي ذلك استمرارًا للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع.