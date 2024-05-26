تأجيل محاكمة المتهمين بتحريض "كلب" على عقر شاب في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بضرب شاب والتعدي عليه بتحريض "كلب" على عقره، بقرية جزيرة بلى مركز بنها في القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور أغسطس المقبل، لحضور تقرير الطب الشرعي.

وكشف أمر الإحالة في القضية عن شروع كل من "أحمد. س" طالب، "محمود. ع"، "سليمان. ح"، "سالمان. ح" في قتل المجني عليه "أحمد. س" عمدًا على إثر خلاف سابق، بأن اعترض المتهم الأول طريق المجني عليه موجهًا له عبارات توحي بالسب فحدثت فيما بينهما مشادة كلاميه قام على إثرها المتهم الثاني بشل مقاومته حتى تعدى عليه المتهم الأول بالضرب مستخدمًا "عصا" وإشهار سلاح أبيض "خنجر" مسددًا له طعنتين بالبطن فسقط أرضًا، وحرض المتهم الثالث "كلب" صوبه ممزقًا ملابسه وعقره بالساق.

وأضاف أمر الإحالة تعدي المتهم الرابع عليه بالضرب بالأيدي والأرجل في أنحاء متفرقة بجسده محدثين إصابته حتى قام الأهالي بالدفاع عنه ونقله إلى المستشفى وتدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثالث اقتنى "كلب"، بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، حيث اصطحب حيوانًا من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة ودفع الكلب على أحد المارة وهو المجني عليه، ولم يرده عنه وقد نجم عن ذلك إصابته.