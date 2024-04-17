الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

3 سنوات خلف القضبان لطالب ضرب موظفًا في أبو النمرس

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء، على طالب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالتعدي على موظف عمومي أثناء تأدية عمله بمنطقة أبوالنمرس.

صدر الحكم  برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين  طالب، وغفير، وآخر هارب، استعملوا القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم بحوزتهم سيارة مبلغ بسرقتها.

وأضاف أمر الإحالة، أن أطلق المتهم الأول صوب المجني عليه أعيرة نارية من سلاح ناري يحمله، وقام الثاني بإشهار سلاح أبيض «مطواه» بحوزته حال تواجد الثالث رفقتهم وبلغوا بذلك مقصدهم بأن تمكن المتهم الثالث من الهرب.

محكمة جنايات الجيزة موظف عمومي أبوالنمرس المستشار صلاح محجوب استعملوا القوة والعنف موظف عام

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