الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صيدلة الجيزة الجديدة" تحصل على الاعتماد المؤسسي من "جودة التعليم"

جريدة الدستور

حصلت كلية "الصيدلة" بجامعة الجيزة الجديدة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية في خطوة إضافية لجامعة الجيزة الجديدة نحو تحقيق التميز والابتكار في مجال التعليم الأكاديمي وتقديم تجربة تعليمية استثنائية ذات مقاييس عالمية لطلابها.

اليوم.. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لإحدى قرى الجيزة

وأعرب الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة - في بيان له اليوم الأحد - عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهد كبير وعمل متواصل بذله فريق عمل مؤسسي يتكون من إدارة الجامعة وكلية الصيدلة ومركز ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لاستيفاء المعايير القياسية لجودة التعليم والاعتماد.


وأكد "فريد" أن جامعة الجيزة الجديدة تبذل كافة المجهودات لضمان مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية وذلك من أجل تأهيل جيل جديد من القادة والمبدعين المؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي، ترسيخا لمكانة جامعة الجيزة الجديدة التي أصبحت في مصاف الجامعات العالمية.

txt

رئيس جامعة قناة السويس: كلية الصيدلة لديها بنية تحتية متطورة

ومن جانبها، أكدت عميدة كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة الدكتورة منال ماهر أن الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد بمثابة مؤشر مهم للتمييز، حيث يتطلب تحقيق معايير حازمة ومتطلبات دقيقة، وبفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بكلية الصيدلة والتزامهم بالتميز الأكاديمي والإداري تمكنت الكلية من الحصول على هذا الاعتماد المرموق، والذي يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافسية إقليمية ودولية.

كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة الاعتماد المؤسسي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية امعة الجيزة الجديدة التعليم الأكاديمي

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج.. 9 سنوات من العمل الدؤوب

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية