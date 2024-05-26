"صيدلة الجيزة الجديدة" تحصل على الاعتماد المؤسسي من "جودة التعليم"

حصلت كلية "الصيدلة" بجامعة الجيزة الجديدة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية في خطوة إضافية لجامعة الجيزة الجديدة نحو تحقيق التميز والابتكار في مجال التعليم الأكاديمي وتقديم تجربة تعليمية استثنائية ذات مقاييس عالمية لطلابها.

وأعرب الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة - في بيان له اليوم الأحد - عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهد كبير وعمل متواصل بذله فريق عمل مؤسسي يتكون من إدارة الجامعة وكلية الصيدلة ومركز ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لاستيفاء المعايير القياسية لجودة التعليم والاعتماد.



وأكد "فريد" أن جامعة الجيزة الجديدة تبذل كافة المجهودات لضمان مواكبة الأنظمة التعليمية في أرقى الجامعات العالمية وذلك من أجل تأهيل جيل جديد من القادة والمبدعين المؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي، ترسيخا لمكانة جامعة الجيزة الجديدة التي أصبحت في مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبها، أكدت عميدة كلية الصيدلة بجامعة الجيزة الجديدة الدكتورة منال ماهر أن الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يعد بمثابة مؤشر مهم للتمييز، حيث يتطلب تحقيق معايير حازمة ومتطلبات دقيقة، وبفضل جهود أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بكلية الصيدلة والتزامهم بالتميز الأكاديمي والإداري تمكنت الكلية من الحصول على هذا الاعتماد المرموق، والذي يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية إلى مستويات تنافسية إقليمية ودولية.