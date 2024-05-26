الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين فى حريق بمصنع شحن سيارات بالفيوم

جريدة الدستور

شب حريق بمصنع شحن السيارات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم في الفيوم، وأسفر عن إصابة  شخصين.

البداية بتلقي شرطة النجدة بالفيوم، بلاغ بنشوب حريق بمصنع لزيوت السيارات بالمنطقة الصناعية، بكوم أوشيم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن حريق شب بمصنع شحم السيارات بالمنطقة الصناعية الأولى.

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين أنه أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق الصناعية بكوم أوشيم مصنع شحن السيارات محافظة الفيوم النيابة

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