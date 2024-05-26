حريق فى 9 منازل بسبب ماس كهربائى بسوهاج

نشب حريق في 9 منازل بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة في سوهاج؛ نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.



كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغًا من إدارة الحماية المدنية بسوهاج، يفيد بنشوب حريق في قرية الشيخ يوسف في منزل كل من شعبان السيد محمد عبدالرحمن وعز الدين فرج عبدالرحمن محمد وأحمد عبدالمحسن عبدالرحمن وعبدالعال علي حسانين ورجب أحمد عبداللاه وسراج الدين السيد علي حسن وأحمد فراج عبدالرحمن محمود، ومحمود عبدالمحسن حسن، ومحمد عبدالجليل حسانين، وحوشين ملك كل من أحمد عبد الجليل حسانين وأحمد السيد عبدالرحمن، والجميع يقيمون بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة، وانحصرت التلفيات في نفوق عدد من رءوس الماشية والغنم والطيور، وجار الحصر بمعرفة الشئون الاجتماعية بالمراغة.

على الفور انتقلت الحماية المدنية بسوهاج إلى مكان الحريق بـ7 سيارات إطفاء، وهي مطافي المراغة وجزيرة شندويل وطهطا وإدارة سوهاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.