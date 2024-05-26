"تنظيم الاتصالات" يعقد المائدة المستديرة الثالثة للمركز المصري الإفريقي للتدريب

عقد الجهاز القومي لـتنظيم الاتصالات المائدة المستديرة الثالثة للمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات تحت عنوان "الابتكار الرقمي من أجل التنمية المستدامة: التحديات والفرص في أفريقيا".

22 خبيرًا من 14 دولة شاركوا في الفعاليات

وشارك في فعاليات المائدة المستديرة 22 خبيرًا من 14 دولة وتم تبادل الرؤى حول المواضيع المشتركة في قطاع الاتصالات الإفريقي، مع التركيز على موضوعات مختلفة، منها النظام البيئي للابتكار الرقمي في أفريقيا وكيفية التغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق الشمول الرقمي للنساء على المستويين الأفريقي والعالمي، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لتمكين رائدات الأعمال في أفريقيا، كذلك بناء الاقتصاد الرقمي وإقامة المدن الذكية والمستدامة وتحقيق الشمول المالي في أفريقيا.

أول مركز تدريب متخصص في تنظيم الاتصالات في إفريقيا



جدير بالذكر أن المركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات هو أول مركز تدريب متخصص في تنظيم الاتصالات في إفريقيا، ويقوم المركز بتيسير تبادل الخبرات في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما الأمن السيبراني والأنظمة الذكية في البلدان الأفريقية. وتتمثل مهمة المركز في تطوير قدرات الهيئات الأفريقية لتنظيم الاتصالات وتمكينهم للتغلب على التحديات في قطاع الاتصالات واكتساب الخبرات اللازمة لبناء اقتصاد رقمي واعد.

سلسلة ورش تدريبية لتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم

في سياق متصل، انطلقت فعاليات سلسلة ورش العمل التدريبية التي يعقدها الجهاز القومي لــ تنظيم الاتصالات لتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع خمسة أجهزة تنظيمية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين، الذي عقده الجهاز في ديسمبر الماضي، الخاصة بتناول الموضوعات ذات الأولوية للمواطنين، على رأسها إدارة منظومة شكاوى المستخدمين، وآليات تسعير الخدمات في السوق، واستراتيجيات أمن البيانات وتأمين البنية الأساسية، وتأتي هذه الخطوة بمشاركة خمسة أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي.



وتناولت ورشة العمل الخاصة بإدارة منظومة الشكاوى استراتيجيات التعامل مع شكاوى المواطنين ونوعية الشكاوى الواردة، ومنهجية تلقي وحل الشكاوى إلى جانب الطرق المتبعة لتقليل الفترة الزمنية لحلها، كما استعرضت ما أنجزه الجهاز في هذا الصدد بما في ذلك تعزيز قنوات التواصل مع المستخدمين من خلال إضافة ست قنوات رقمية للتيسير على المستخدمين في التواصل مع الجهاز، واستحداث خدمة تلقي وحل شكاوى خدمات الاتصالات بلغة الإشارة للمستخدمين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تطوير آليات الغرامات والجزاءات على الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الاستجابة لشكاوى المستخدمين.

