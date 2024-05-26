الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن مبادرة سلامتك تهمنا.. نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في منشآت الأسكندرية

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ندوة لتوعية العاملين والمقاولين بالمنشآت بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وخطة الطوارىء بشركة حديد عز بالدخيلة، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، واستكمالًا لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الخاص بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها ومجالاتها  ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة، وخطط الطوارئ والإخلاء، وخطة الدفاع المدني، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة، والأمراض المهنية والعادية والمزمنة، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل.

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وزارة العمل: متابعة دورات تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهني بسوهاج

مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين، والوقاية من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل، وأضاف وكيل المديرية انه شارك فعاليات الندوة المسئولين عن السلامة والصحة المهنية وعدد 70 من العاملين بالشركة، كما حاضر فى الندوة الكيميائىة هويدا محمود حجازى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العجمى، كما اكد على إستمرار تنظيم ندوات التوعية والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية، واحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لمختلف العاملين فى المنشآت العاملة داخل المحافظة.

وكانت قد تابعت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، فعاليات 7 دورات تدريبية مجانية في مراكز التدريب المهني الثلاثة التابعة للمديرية بسوهاج والكوثر وطهطا، والمجهزة بأحدث بورش التدريب علي مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل. 

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مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ندوة السلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل القطاع الخاص سلامتك تهمنا

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