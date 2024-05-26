الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوقائع الرسمية تنشر 4 قرارات هامة باعتماد المخططات التفصيلية بقرى كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

نشرت الوقائع الرسمية اليوم اربع قرارات لمحافظة كفر الشيخ باعتماد المخططات التفصيلية لعدة قرى حد ومدن ، وكان القرار الأول لمحافظة كفر الشيخ برقم 630 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024، بشأن تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الورق - التابعة للوحدة المحلية لقرية الورق - مركز سيدى سالم -

فيما كان القرار الثانى لمحافظة كفر الشيخ رقم 629 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024، بشأن تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية منشأة عباس - التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة عباس - مركز سيدى سالم -

والقرار الثالث لمحافظة كفر الشيخ  رقم 626 لسنة 2024 بتاريخ 15/4/2024 بشأن تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد بقرية كفر متبول - التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول - مركز كفر الشيخ

والقرار الرابع، بشأن تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد بقرية حليس - التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المنشى - مركز كفر الشيخ .

تفاصيل القرارات

ونصت قرارات محافظة كفر الشيخ الاربع  أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 1/4/2024 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 6/3/2024 والمتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لعدة قرى بمراكز محافظة  كفر الشيخ .

 قـــــرر: مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرى المذكورة
  مــادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

مـادة ثالثة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نشرة الوقائع الرسمية محافظة كفر الشيخ المخططات التفصيلية المخطط التفصيلي

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