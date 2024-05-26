انطلاق معرض بروباك مينا وأفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الأول لمعرض بروبان مينا افريقيا لمكونات التصنيع الغذائي بمشاركة غرفة الصناعات الغذائية.

وأعلنت غرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي لمعرض "بروباك مينا وافريقيا لمكونات التصنيع الغذائي" المقام في الفترة من اليوم الأحد الموافق 26 مايو إلى الثلاثاء 28 مايو 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات.

كما أعلن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الادارة أنه سوف يشارك خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض وهي الجلسة الخاصة بـ"الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للنباتات العطرية فى مصر" حيث يقدم العرض التقديمي الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة وذلك يوم الاحد الموافق 26 مايو 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة المؤتمرات بصالة 2.

انطلاق معرض بروباك مينا وأفريقيا لمكونات التصنيع الغذائي

ويعد معرض افريقيا لمكونات التصنيع الغذائي FI أحد أهم المعارض التجارية على المستوى الدولي لما يمثله من منصة لمكونات التصنيع الغذائي الافريقي وهو النسخة الإقليمية للعلامة العالمية الرائدة "Food Ingredients" لمكونات التصنيع الغذائي والمعرض التجاري الرئيسي في سوق مكونات الأغذية.

وسيشارك في هذه الدورة أكثر من 350 شركة عارضة من كبرى الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائى، وسيشهد المعرض تواجد 25 دولة أجنبية سواء بأجنحة وطنية فردية مثل السعودية والهند والإمارات والصين وايطاليا والمانيا وغيرها من الدول، فضلا عن تنظيم العديد من ورش العمل خلال فعاليات المعرضين والتي تهدف إلى الربط بين خبراء الصناعة، بالإضافة الي استضافة عدد من مسئولي الجهات الحكومية ذات الصلة بالتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا لجذب المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية للعارضين والشركات.

ومن المتوقع أن يزور المعرضين ما يزيد عن 10 آلاف من الخبراء والعاملين بجميع مراحل تصنيع الأغذية والمشروبات.