الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق بمحل ورود فى مدينة 6 أكتوبر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن سبب اندلاع حريق بمحل ورود، في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن ماسًا كهربائيًا أدى لاندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية.

 معاينة للمحل

قام رجال المباحث بإجراء معاينة للمحل، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتم الاستماع لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اشتعال الحريق جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بمحل ورود فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 الاستماع لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار، وصاحب المحل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تحريات رجال المباحث مديرية أمن الجيزة حريق مدينة 6 أكتوبر ماس كهربائي

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