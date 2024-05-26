الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد – أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التى قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.17%، ليصل إلى مستوى 27250 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.21%، ليصل إلى مستوى 33436 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 11745 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.35%،  ليصل إلى مستوى 5961 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.38% ليصل إلى مستوى 8619 نقطة.

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