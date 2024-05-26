الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«طب قصر العيني» تنظم يوم التوظيف لخريجيها.. غدًا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

تنظم كلية الطب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب، يوم التوظيف لخريجي الكلية الطب، وذلك الساعة 10 صباح يوم الاثنين 27 مايو، بمركز المؤتمرات بالكلية.

ويُعد "يوم التوظيف" الذي تنظمه كلية طب قصر العيني سنويًا؛ فرصة استثنائية لخريجي الكلية للتواصل المباشر مع أصحاب العمل من مختلف المؤسسات الطبية الرائدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للانخراط في مسارات مهنية ناجحة.

توفير فرص عمل مميزة لخريجي الكلية

ويهدف "يوم التوظيف" إلى توفير فرص عمل مميزة لخريجي الكلية، حيث يشارك عدد كبير من المؤسسات الطبية الرائدة من مختلف القطاعات، مما يساعد خريجي كلية الطب على إيجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وربطهم باحتياجات سوق العمل في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لخريجي الطب للتواصل المباشر مع أصحاب العمل، وتبادل النقاش والتعرف على متطلبات الوظائف بدقة، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع تطلعاتهم.

وتقام ضمن فعاليات يوم التوظيف، ورش عمل حول مهارات التوظيف لمساعدة خريجي الطب على تحسين فرصهم في الحصول على الوظائف في المؤسسات الطبية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة، وشركات الدواء، ومراكز الأبحاث.

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وفي سياق آخر أكد وزير التعليم العالي    على ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

جامعة القاهرة كلية الطب الخشت يوم التوظيف طب قصر العيني

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