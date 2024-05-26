حبس خفيرين بتهمة حيازة مواد مخدرة فى مايو

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بحبس خفيرين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة، بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث ومصادرة المضبوطات.

كان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من أحد الارتكازات الأمنية بدائرة القسم، بأنه حال محاولة القوات استيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية- تم ضبطها" قاما بالاصطدام بالصدادة الحديدية للكمين ولاذا بالفرار تاركين الدراجة المشار إليها وعُثر بجوارها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما خفيران بإحدى الخفرات الخاصة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتبين أنهما مصابان بعدة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامها بالاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.