ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": الإعلام الغربى تناول أحداث 7 أكتوبر بطريقة "مبتذلة"

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن: "الإعلام الغربي تناول أحداث السابع من أكتوبر الماضية والمواجهات بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الأول من الحرب بطريقة "مبتذلة" للغاية".

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "هناك عدد كبير من المؤسسات الإعلامة الغربية الكبيرة تجاري بعض المنصات التي نطلق عليها منصات بير السلم، والتي تنشر أخبارا لا توجد بها أي معلومات واضحة، حتى أن هناك رئيس دولة عظمى وقع في هذا الفخ، وذلك الأمر نطلق عليه الغرق في الخطر، فالإعلام الغربي قرر أن يستمثر هذه الفرصة إلى أقصى درجة ممكنة، ليظهر ما بداخله من قواعد الانحياز التاريخي لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "الإعلام الغربي إطار قابل للتنظيم والتحكم، ففي استجابته لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان مرتبكا للغاية، كما كانت هناك درجة من التوازن الإجرائي في التغطية، ولم تصل بعض المؤسسات الإعلامية الغربية إلى الحقيقة كما هي، ولكن البعض الآخر أظهر درجة من المهنية والتوزان خلال تغطية حرب غزة".

واستكمل: "مرحلة الارتباك ظهرت لدى بعض المؤسسات الإعلامية الغربية حين ارتفعت فاتورة الدم لدى الشعب الفلسطيني، جراء توحش الآلة العسكرية الإسرائيلية في قصف المدنيين الأبرياء، ومؤخرا، أظهر الإعلام الغربي درجة من التوازن يمكن أن تكون فوق الإجرائية، وبدأ أيضا في الحديث عن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية بدرجة من التجرد نحو الموضوعية".