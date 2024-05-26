الأحد 26 مايو 2024
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ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": القضية الفلسطينية أكبر من حركة حماس (فيديو)

الدكتور ياسر عبد
الدكتور ياسر عبد العزيز

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن: "الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ عام 2008 حتى أعوام 2012 و2014 و2018 و2021، كانت حركة حماس تربح معركتها اتصاليا، وذلك الربح كان تدريجيا بشكل محسوب، وليس كبيرا بقدر الإمكان، وكانت القضية الفلسطينية تكتسب أرباحا ضئيلة، ولكن في كل مرة كان هناك تقدم اتصالي ملحوظ".

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، الذي يبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "القضية الفلسطينية أكبر من حركة حماس، ولكن الثمن الذي يدفع لتحقيق النصر الاتصالي بين قوتين غير متكافئتين تماما هو الدم، والجانب الفلسطيني كان سخيا في هذا الإطار طوال هذه المواجهات التاريخية بين طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع: "الأسبوع الأول من أحداث السابع من أكتوبر الماضي منح دولة الاحتلال الإسرائيلي غطاءً سياسيا وإعلاميا لارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وكانت هذه هي الفرصة التي منحتها حركة حماس لإسرائيل، حتى تستعيد كافة خسائرها في الحرب السابقة من حيث الجانب الإعلامي والاتصالي".

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